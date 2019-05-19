В воскресенье российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с обручем, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Ее результат составил балла 23.300 балла.

Серебряную медаль завоевала белорусская спортсменка Екатерина Галкина (21.150), бронза досталась израильской гимнастке Николь Зеликман (20.950 балла).

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова с результатом 19.875 заняла шестое место.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку проходят финалы 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.