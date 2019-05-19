https://news.day.az/sport/1121181.html Продолжаются финальные соревнования Чемпионата Европы Европы по художественной гимнастике в Баку - ФОТО
Продолжаются финальные соревнования Чемпионата Европы Европы по художественной гимнастике в Баку - ФОТО
В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку в рамках финалов 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике проходят выступления гимнасток в индивидуальной программе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.
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