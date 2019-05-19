В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку российская спортсменка Арина Аверина выиграла золотую медаль 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с мячом, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Гимнастка набрала 22.850 балла.

На втором месте - тоже гимнастка из России Александра Солдатова, набравшая 22.050 балла, а на третьем - представительница Болгарии с результатом 21.800 балла.

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку проходят финалы 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.