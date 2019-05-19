Рельефные мышцы, спортивная фигура и огромная физическая сила - в Баку состоялся чемпионат Азербайджана по менс физик и фитнес-бикини, а также Кубок по классическому бодибилдингу.

Самые именитые бодибилдеры страны поборолись за первенство на прошедшем в Elektra Events Hall чемпионате Азербайджана по менс физик и фитнес-бикини, а также за Кубок по классическому бодибилдингу.

Всего в соревнованиях принял участие 31 атлет из разных клубов столицы и других городов, сообщает Sputnik Азербайджан, передает Day.Az.

Чемпионат открылся вручением награды Салатын Асадовой, которая продемонстрировала идеальную фигуру в категории фитнес-бикини.

Чемпионат продолжился категорией менс физик, в котором атлеты должны были продемонстрировать идеальные мышечные формы, поддерживаемые ежедневными тренировками. В итоге победителем в классе спортсменов ростом до 170 сантиметров стал Эльшан Нури. Среди спортсменов ростом до 176 сантиметров победил Турал Асланов, а выше 176 сантиметров - Имаш Гулузаде.

Настоящий накал страстей ожидал зрителей во время Кубка страны по классическому бодибилдингу. В итоге жюри определило победителей в следующем порядке - в категории ростом до 175 сантиметров победителем стал Мурад Исаев, выше 175 сантиметров - Рауф Алиев, в весовой категории до 75 килограммов - Теймур Асланов, до 90 килограммов - Алиюлла Аббасзаде, больше 90 килограммов - Шукран Солтанов. В классическом соревновании каждый из бодибилдеров должен был показать индивидуальную программу.