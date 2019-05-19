Арина Аверина завоевала вторую золотую медаль 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку
В воскресенье в Национальной арене гимнастики представительница России Арина Аверина с результатом 23.200 балла завоевала золото 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с булавами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Серебряная медаль - у россиянки Дины Авериной, набравшей 22.950 балла, бронза досталась украинской гимнастке Владе Никольченко, результат которой составил 22.475 балла.
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова с результатом 18.950 балла заняла восьмое место.
В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку проходят финалы 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике.
16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре