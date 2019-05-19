В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются финальные соревнования 35-го Чемпионата Европы по художественной гимнастике, сообщает Trend.

16-19 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 35-й Чемпионат Европы по художественной гимнастике. На Чемпионате взрослые гимнастки выступают в индивидуальной программе, а юниорки - в программе групповых упражнений. В Чемпионате принимают участие спортсменки из 35 стран мира.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет лучшие моменты финальных соревнований Чемпионата Европы.