Мадридский "Реал" потерпел поражение в матче заключительного, 38 тура, чемпионата Испании. На своем домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" футболисты "сливочных" проиграли севильскому "Бетису" - 0:2, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Подопечные Зинедина Зидана пропустили оба мяча во втором тайме, когда голами отличались игроки "Бетиса" Лорен Морон и Хесе Родригес. Клуб из Севильи нанес первое поражение "Королевскому клубу" в его родных стенах после возвращения французского специалиста на пост наставника "Реала".

Мадридцы завершили сезон поражением. Чемпионат Испании они с 68 очками завершили на третьем месте. "Бетис" же обосновался по окончании сезона на 10 позиции, набрав 50 баллов.