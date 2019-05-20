В воскресенье двумя матчами завершился 88-й розыгрыш Примеры, высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу. В играх "Реал" - "Бетис" (0:2) и "Эйбар" - "Барселона" (2:2) не было интриги с точки зрения распределения мест в турнирной таблице - она приобрела окончательный вид накануне, когда состоялись еще восемь встреч.

"Реал" провалил сезон-2018/19, не сумев выиграть ни одного турнира и завершив выступление в национальном первенстве на третьем месте. Титул сильнейшей команды Испании второй раз подряд и 26-й в истории завоевала "Барселона", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сине-гранатовые обеспечили себе итоговое первое место еще в конце апреля - для них этот чемпионский титул стал восьмым за 11 последних сезонов. По такому случаю футболисты каталонской команды на время церемонии получения кубка переоделись в футболки с надписью "Экстраординарное кажется нормальным".

В завершившемся чемпионате "Барселона" продемонстрировала серию из восьми победных матчей подряд, а также из 23 игр без поражений кряду. Также команда под руководством Эрнесто Вальверде одержала самую крупную победу сезона (8:2 над "Уэской") и собрала максимальное число зрителей на одном отдельно взятом матче - "эль класико" против "Реала" в Барселоне посетили 93 265 болельщиков.

Говоря о выступлении "Барселоны" в очередном чемпионском сезоне, нельзя не сказать о достижениях ее лидера - нападающего Лионеля Месси. 10-й номер каталонцев в 34 матчах чемпионата Испании забил 36 мячей, таким образом в пятый раз в карьере преодолев отметку в 35 голов во внутреннем первенстве. Кроме того, он повторил рекорд форварда "Атлетика" из Бильбао Тельмо Сарры по количеству званий лучшего бомбардира Примеры (по шесть раз), который держится с 1953 года.

Провал "Реала"

Одной из главных неожиданностей не только испанского, но и всего европейского сезона стал "Реал". Мадридцы прошлым летом попрощались с двумя своими символами (главным тренером Зинедином Зиданом и нападающим Криштиану Роналду), но такого провала от команды, которая первой в новейшей истории выиграла три подряд Лиги чемпионов, мало кто ждал. Вместо прославленного француза, который за два с половиной года завоевал девять трофеев, на пост главного тренера со скандальным шлейфом пришел Хулен Лопетеги. За несколько дней до чемпионата мира - 2018 специалист подписал контракт с мадридским клубом, несмотря на то, что у него на руках было недавно продленное соглашение на работу со сборной Испании - президент национальной футбольной федерации Луис Рубиалес отправил тренера в отставку.

В "Реале" Лопетеги проработал до 29 октября, проведя всего 14 официальных матчей. В них он успел проиграть Суперкубок УЕФА соседям из "Атлетико", выдать серию из шести побед во всех турнирах, после чего в семи оставшихся встречах потерпеть пять поражений, в том числе на "Камп Ноу" от "Барселоны" со счетом 1:5. Игра в столице Каталонии стала для него последней, на следующий день вместо Лопетеги исполняющим обязанности главного тренера стал Сантьяго Солари, до этого работавший со второй командой мадридцев. Через две недели он был утвержден в качестве постоянного главного тренера, но повторил путь своего предшественника - уже 11 марта был уволен.

Сразу после этого "Реал" объявил о возвращении Зидана, но в оставшееся до конца сезона время французу не удалось кардинально улучшить ситуацию. Три главных тренера за один чемпионат общими усилиями привели команду к худшему за 20 лет результату на национальной арене - 12 поражениям в 38 турах, в последний раз такие показатели были у мадридцев в сезоне-1998/99.

Самые дорогие трансферы этого лета - испанские

В отличие от прошлого лета, перед стартом сезона-2019/20 стоит ждать больше крупных сделок с участием испанских клубов "на вход", в первую очередь "Реала", который после продажи Роналду в итальянский "Ювентус" (по данным transfermarkt.com, туринцы заплатили за португальца €117 млн) нуждается в появлении нового лидера.

Мадридцы уже успели занять третье и четвертое места в пятерке самых дорогих трансферов летнего трансферного окна - 2019: за защитника Эдера Милитао они заплатили €50 млн португальскому "Порту", а за атакующего полузащитника бразильского "Сантоса" Родриго - €45 млн. Но "Барселона" и в этом списке находится выше - на второй строчке находится трансфер хавбека голландского "Аякса" Френки де Йонга в каталонский топ-клуб за €75 млн. Стоит отметить, что первое место в списке самых дорогих переходов лета также касается Испании - немецкая "Бавария" заплатила мадридскому "Атлетико" €80 млн за французского защитника Люку Эрнандеса.

Новые технологии на Пиренеях

Этот сезон стал первым, в котором использовалась система видеоассистента рефери (VAR). Первопроходцем стал Карлос Серро дель Гранде, который в матче за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Севильей" воспользовался нововведением, чтобы удостовериться в том, что полузащитник андалусийцев Пабло Сарабия отправил мяч в ворота каталонцев из правильного положения. Гол был засчитан, но команда Хоакина Капарроса все равно проиграла - 1:2.

Одним из самых ярких примеров использования VAR в чемпионате Испании стал эпизод с назначением пенальти в матче "Барселона" - "Реал" (5:1). На 30-й минуте при счете 1:0 в пользу каталонцев судья Хосе Мария Санчес Мартинес с помощью видеоассистентов разобрался в эпизоде с падением Луиса Суареса после контакта с защитником мадридцев Рафаэлем Вараном, сам уругвайский нападающий и реализовал одиннадцатиметровый. Спустя некоторое время руководство Ла Лиги опубликовало переговоры главного арбитра с видеоассистентами, продемонстрировав прозрачность работы VAR.

10 лет назад доходов было меньше, а посещаемость - выше

В сезоне-2018/19 суммарные доходы Ла Лиги составили €3,47 млрд. Если сравнивать с прошлым сезоном, эти показатели выросли на €420 млн. При сравнении цифр с чемпионатом Испании десятилетней давности (доход в €1,5 млрд) финансовый прирост составил около 129%. Положительная динамика налицо, но первенству с Пиренейского полуострова далеко до Английской премьер-лиги, где за те же десять лет доходы выросли с €2,32 млрд до 5,65 млрд (на 243%).

Чемпионат Испании финансово привлекателен, в этом нет сомнений, но с посещаемостью матчей Примеры есть неприятная тенденция - по сравнению с прошлым сезоном общее число болельщиков, побывавших на стадионах, снизилось на 43 389 человек (10 221 182 в чемпионате-2017/18 против 10 177 793 в завершившемся турнире). Каждую из 380 игр испанского первенства по сравнению с прошлым сезоном в среднем посетило на 114 человек меньше. Вопреки общеевропейской тенденции, за 10 лет посещаемость чемпионата Испании также сократилась - на 620 474 зрителя (на игры стало ходить в среднем на 1632 болельщика меньше, чем в сезоне-2008/09).

Возвращение "Хетафе" и "Эспаньола" в еврокубки

В Лиге чемпионов Испанию представят четыре клуба, становившиеся чемпионами страны в XXI веке, "Барселона", "Атлетико", "Реал" и "Валенсия" завоевывали титул девять, один, шесть и два раза соответственно. Занявшие пятое и шестое места "Хетафе" и "Севилья" выступят во втором по значимости еврокубковом турнире - Лиге Европы, где начнут выступление с групповой стадии. Для команды из Хетафе предстоящая еврокубковая кампания станет третьей в истории и первой с сезона-2010/11. Для андалусийцев участие в международных турнирах является более привычным - за последние 15 лет они пропустили всего один еврокубковый сезон, пять раз выиграв второй по значимости клубный трофей Европы, а также один раз завоевав Суперкубок УЕФА.

Впервые за 13 лет в еврокубки пробился "Эспаньол", который занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В сезоне-2006/07 команда из Барселоны дошла до финала Кубка УЕФА, где проиграла "Севилье" (2:2, 1:3 - по пенальти). В предстоящей еврокубковой кампании "Эспаньол" начнет выступление со второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Во второй по силе дивизион испанского футбола, Сегунду, по итогам сезона вылетели "Жирона", "Уэска" и "Райо Вальекано". Команды, которые проследуют в обратном направлении, еще не определены - тройка заслуживших повышение в классе станет известна в июне, когда завершится чемпионат и плей-офф за право сыграть в Примере, в котором примут участие клубы, занявшие места с третьего по шестое.