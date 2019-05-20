18-19 мая в Оренбурге прошли соревнования Кубка Европы по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в них приняли участие 306 (193 мальчиков и 113 девочек) спортсменов из 24 стран. Азербайджан выставил 13 борцов.

Представитель нашей сборной, Мурад Фатиев (81 кг) в 1/16 финала одержал победу над армянским спортсменом Карегином Шахламкяном, а на следующем этапе над Саиф-Исламом Исламхановым из Австрии. В 1/4 финала победив российского дзюдоиста - Павла Берлини, Мурад оказался в полуфинале, где победив португальца Мигеля Алвеса вышел в финал. Там его соперником стал российский Турпал Тепкаев. В напряженной борьбе Мурад одержал победу иппоном и удостоился золотой медали.

Азербайджанская команда заняла пятое место в общекомандном зачете.