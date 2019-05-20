https://news.day.az/sport/1121597.html Легендарный Деку позавтракал в Баку и обратился к фанатам «Челси» - ВИДЕО
Легендарный Деку позавтракал в Баку и обратился к фанатам «Челси» - ВИДЕО
Экс-игрок "Барселоны" и "Челси" Деку обратился к футбольным болельщикам через свой Instagram.
Футболист поделился видео после завтрака в Баку.
"Приветствую фанатов "Челси". Я позавтракал в Баку. Надеюсь увидеть вас всех в большом финале в Баку. Уверен, "Челси" победит".
Напомним, что ранее аналогичное видеообращение к болельщикам опубликовал экс-футболист "Челси", ныне играющий в ФК "Сабаил" Майкл Эссьен, а также бывший игрок "Арсенала" Робер Пирес.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре