Экс-игрок "Барселоны" и "Челси" Деку обратился к футбольным болельщикам через свой Instagram.

Футболист поделился видео после завтрака в Баку.

"Приветствую фанатов "Челси". Я позавтракал в Баку. Надеюсь увидеть вас всех в большом финале в Баку. Уверен, "Челси" победит".

Напомним, что ранее аналогичное видеообращение к болельщикам опубликовал экс-футболист "Челси", ныне играющий в ФК "Сабаил" Майкл Эссьен, а также бывший игрок "Арсенала" Робер Пирес.

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