Форвард футбольной сборной Уэльса и мадридского "Реала" Гарет Бэйл впал в немилость главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана. Игрок, чей трансфер был в одно время рекордным в мировом футболе, скорее всего, покинет "Королевский клуб" летом и, наверняка, бесплатно, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

После того, как стало известно, что Бэйл больше не нужен Зидану, французский тренер заявил: "Я должен двигаться день за днем и принимать решения. И когда есть что-то, что мне не нравится или не подходит мне, я должен сделать то, что считаю лучшим. Это может быть трудно для игрока, который много выиграл здесь. Я не знаю, что произойдет, честно. Но я рассчитывал на других игроков в последнее время, это ясно с моей стороны".

При этом, ряд испанских изданий сообщил, что руководство "Реала" даже готово в случае с Бэйлом отказаться от какой-либо финансовой компенсации и может отпустить футболиста, у которого действующий контракт до 2022 года, на правах свободного агента, то есть бесплатно.

Сам Бэйл, между тем, по сообщениям инсайдеров из команды, сообщил своим партнерам в раздевалке, что просто так не уйдет и рассчитывает получить 51 млн евро, которые ему должны были выплатить по условиям контракта. Интересно в этой связи, как боссы "Реала" выкрутятся из этой ситуации. В случаях с досрочным увольнением тренеров футбольные клубы, как правило, выплачивают компенсацию.