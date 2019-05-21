Португальский специалист Жозе Моуринью в следующем сезоне может возглавить туринский "Ювентус". Нападающий "Старой синьоры" Криштиану Роналду сообщил руководству клуба, что был бы не против поиграть под началом своего соотечественника, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, лидер чемпиона Италии хорошо знаком с Моуринью по совместной работе в мадридском "Реале". Также известно, что руководство "Ювентуса" консультируется с Роналду по трансферной политике клуба.

Ранее португальский форвард повлиял на решение туринцев отказаться от услуг Антонио Конте, претендовавшего на место Массимилиано Аллегри.