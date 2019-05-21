Главный арбитр матча чемпионата Боливии Виктор Уртадо умер в результате остановки сердца во время матча, сообщает Los Tiempos.

Уртадо работал на встрече 25-го тура чемпионата между командами "Олуэйс Рэди" и "Ориенте Петролеро". Во втором тайме 32-летний арбитр неожиданно упал на поле. Врачам команд удалось его реанимировать и отправить в больницу, однако в больнице у рефери произошла вторая остановка сердца. Спасти его не удалось. Матч был доигран с резервным судьёй, а хозяева поля в итоге одержали победу со счётом 5:0, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Домашняя арена "Олуэйс Рэди" в Эль-Альто, который располагается на высоте 4150 метров над уровнем моря, считается самым высоко расположенным стадионом в мире, где играют в футбол на профессиональном уровне.

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