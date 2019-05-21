Организационный комитет, созданный в связи с проведением в Баку в 2019 году финального матча по футболу Лиги Европы УЕФА, распространил заявление в связи с отказом игрока английского футбольного клуба "Арсенал" Генриха Мхитаряна приехать в Баку для участия в матче против "Челси".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заявлении Оргкомитета выражено сожаление по поводу этого неоправданного решения.

"Мы разочарованы заявлением клуба "Арсенал" о том, что Генрих Мхитарян не поедет со своей командой в Баку для участия в следующую среду в финальном матче Лиги Европы УЕФА против "Челси". Мы очень сожалеем по поводу этого неоправданного решения, принятого, как мы понимаем, совместно клубом "Арсенал", самим игроком и его семьей. Хотя мы и признаем за игроком право принятия личного решения не ехать с командой, вместе с тем хотели бы еще раз подчеркнуть, что в качестве принимаюшей страны Азербайджан должным образом предоставил все необходимые гарантии, связанные с обеспечением безопасности Мхитаряна, как того требовала УЕФА. Нет никаких оснований ставить под сомнение серьезность гарантий, предоставленных Азербайджаном. В течение последних десяти лет большое количество армянских спортсменов приняло без единого инцидента участие в различного рода международных спортивных соревнованиях, организованных в Азербайджане. Наконец, мы полагаем, что данное вызывающее сожаление решение никоим образом не скажется на качестве и зрелищности предстоящей большой игры. С нетерпением ожидаем очень скоро обе команды в Баку", - говорится в заявлении.