В этом году УЕФА впервые в истории организовал Трофи-тур Лиги Европы, который предоставил возможность футбольным болельщикам по всей Европе увидеть заветный кубок.

Трофи-тур стартовал в Женеве, посетил Севилью, Берлин, Лондон, Милан, Москву, Париж и завершился в столице Азербайджана - в городе Баку.

Кубок прибыл в Баку 18 мая, на следующий день направился в древний город Гянджа и, наконец, вчера прибыл в село Джоджуг Мерджанлы Джабраильского района, освобождённое от оккупации в 2016 году.

Для жителей села и любителей футбола, желающих увидеть вблизи и сфотографироваться с кубком Лиги Европы, в парке "Qayıdış" было организовано мероприятие с фотозоной и автограф-сессией с легендой азербайджанского футбола Вели Гасымовым и молодым талантливым футболистом клуба "Карабах" и национальной сборной Азербайджана Гара Гараевым.

Для маленьких гостей праздника была оборудована детская зона с Фейс-арт, аниматорами, играми, с мастер-классом по футболу и другие развлечения.

Для создания праздничной атмосферы в мероприятии участвовал известный в стране DJ AKG.

Финал Лиги Европы, как известно, состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 23:00 по бакинскому времени.