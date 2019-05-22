Форвард "Депортиво Тачире" Джанкарло Мальдонадо не сумел сдержать слез после гола в добавленное время в матче чемпионата Венесуэлы против "Пуэрто Кабельо". Видео опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала TLT.

Нападающий сравнял счет на последних минутах. Ничья (2:2) лишила шансов "Пуэрто Кабельо", которым руководит отец Мальдонадо, попасть в плей-офф чемпионата. Сам футболист не радовался забитому мячу. На кадрах видно, что форвард плачет.

После 19 матчей Клаусуры "Пуэрто Кабельо" остался на 11-м месте. "Депортиво Тачире" занял девятую строчку, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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