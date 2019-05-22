Вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Чехии Петр Чех вернется в свой бывший клуб - лондонский "Челси". Это произойдет сразу после того, как по окончании текущего футбольного сезона он завершит профессиональную карьеру футболиста, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В "Челси" он уже договорился о том, что займет должность спортивного директора, о чем сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sky Sports. Ранее чешский голкипер объявил о том, что финальный поединок Лиги Европы как раз против "Челси" станет для него последним в карьере. Он состоится 29 мая в Баку.

Напомним, что Чех защищал ворота "Челси" на протяжении 11 лет - с 2004 по 2015 год, после чего перебрался в другой лондонский клуб - "Арсенал". Именно с "синими" связаны его основные карьерные успехи: четыре титула чемпиона Англии, четыре Кубка страны, а также победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.