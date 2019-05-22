Звезда "Арсенала" Месут Озил обратился к азербайджанским болельщикам.

Как сообщает Day.Az, германский футболист турецкого происхождения поделился в своих социальных сетях сообщением, в котором разместил коллаж из своих снимков, сделанных ранее в Баку.

"Мои азербайджанские братья! Мы это сделали - попали в финал! До встречи в Баку", - написал Озил на азербайджанском языке.

Отметим, что лондонские клубы "Арсенал" и "Челси" встретятся 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку в финале Лиги Европы УЕФА.

А. Гасымлы