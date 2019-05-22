https://news.day.az/sport/1122334.html Месут Озил: Азербайджанские братья, увидимся в Баку! - ФОТО
Месут Озил: Азербайджанские братья, увидимся в Баку! - ФОТО
Звезда "Арсенала" Месут Озил обратился к азербайджанским болельщикам.
Как сообщает Day.Az, германский футболист турецкого происхождения поделился в своих социальных сетях сообщением, в котором разместил коллаж из своих снимков, сделанных ранее в Баку.
"Мои азербайджанские братья! Мы это сделали - попали в финал! До встречи в Баку", - написал Озил на азербайджанском языке.
Отметим, что лондонские клубы "Арсенал" и "Челси" встретятся 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку в финале Лиги Европы УЕФА.
А. Гасымлы
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