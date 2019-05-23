Состав участников чемпионата мира по футболу 2022 года не будет расширен с 32 до 48 команд. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сообщается, что ФИФА пришла к выводу, что ей не хватило времени подготовить страну для проведения дополнительных игр.

В связи с сохранением числа участников чемпионата мира - 2022 ФИФА отказалась и от идеи проведения некоторых матчей турнира за пределами Катара.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявлял, что существует возможность увеличения числа участников мирового первенства уже с чемпионата мира 2022 года, а также о том, что часть матчей может пройти за пределами Катара. Главными кандидатами на проведение чемпионата вместе с Катаром являлись соседние Кувейт и Оман. Позднее представители Омана заявили, что не заинтересованы в проведении игр турнира.

В отчете ФИФА говорилось, что одной из причин поиска второй страны является логистика и необходимость от двух до четырех дополнительных площадок для проведения матчей

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале.