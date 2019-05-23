Американская детская писательница Анна Волд создаст сказку о калифорнийском кондоре в рамках экологической инициативы Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы". Более 200 юных участников программы из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки адаптируют сказку на 30 языков. Обложку к сказке нарисует дизайнер-аниматор популярного сериала "Рик и Морти", сообщает Day.Az со ссылкой на radiozenit.ru.

Главным героем сказки станет калифорнийский кондор - одна из крупнейших птиц в мире, которая обитает в южной и восточной частях Аризоны и Калифорнии. Популяция кондора резко сократилась в XX веке: большая птица - отличная мишень для охотников. Также одним из персонажей станет пиренейская рысь - невероятно красивое животное, обитающее в горной местности Испании.

Проект запущен в рамках экологической инициативы участников программы "Футбол для дружбы" с целью привлечь внимание общественности к проблеме исчезающих видов. Премьера сказки запланирована на лето 2019 года. Она будет распространяться по всему миру.

Анна Волд - автор детской книги ABC Rhymes. Mr. Fox Letter Box. С помощью стихов это произведение помогает детям выучить английский алфавит. В США Анна также известна разработкой учебных программ, ориентированных на языковые и коммуникативные навыки. Писательница живет с мужем и двумя детьми в Калифорнии.

"Как мама маленьких дочки и сына я считаю очень важным рассказывать детям, что из-за влияния человека могут погибать целые виды птиц и животных. С помощью сказки я хочу помочь детям и их родителям понять, как важно сохранять видовое разнообразие нашей планеты", - говорит Анна Волд, автор сказки.