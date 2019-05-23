После длительных переговоров с "Арсеналом" полузащитник команды Генрих Мхитарян заявил, что не поедет в Азербайджан на финал на следующей неделе из-за опасений по поводу напряженности, которая в настоящее время существует между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье, опубликованной Associated Press.

УЕФА заявил, что получил гарантии "от руководства страны" относительно безопасности Мхитаряна в Азербайджане и что "Арсеналу" был предоставлен "всеобъемлющий план безопасности", отмечается в материале.

Как говорится в статье, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана назвала это "необоснованным решением" Мхитаряна и "Арсенала", заявив, что "нет никаких оснований ставить под сомнение серьезность предоставленных Азербайджаном гарантий".

В статье также приводятся слова министра спорта Азербайджана Азада Рагимова: "Мы всегда отделяли спорт от политических вопросов, и, конечно, это касается и Мхитаряна".

После того, как Мхитарян заявил, что не поедет в Баку, министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что страна обеспечила его безопасность, и обвинило Армению в манипулировании ситуацией, говорится в материале.

"Заявление МИД Армении о наличии факторов, препятствующих игроку футбольного клуба "Арсенал" армянского происхождения посетить Баку, свидетельствует о попытках из-за внутриполитических проблем в Армении превратить спорт в инструмент политики", - приводятся в материале слова главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Игра начнется в 23:00.