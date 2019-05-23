Азербайджанские спортсмены, участвующие в 11-м Чемпионате Европы по аэробной гимнастике, подходят к соревнованиям со всей ответственностью. Как передает Day.Az, об этом в четверг сказал Trend главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Мариян Колев.

"К Чемпионату Европы по аэробной гимнастике готовимся давно, мы осознаем нашу ответственность и понимаем, что все от нас ждут хороших результатов. Надеемся, что наша команда достойно представит Азербайджан. Не хочу заранее говорить о наших шансах, мы подготовлены, и я верю, что сможем занять хорошие места на соревнованиях", - добавил Колев.

Главный тренер сборной подчеркнул, что на Чемпионате Европы по аэробной гимнастике Азербайджан представят 17 спортсменов.

"На Чемпионате Азербайджан представят юниорки в программе аэро-данс, в команде шесть гимнасток. Взрослые спортсмены выступят в индивидуальной программе женщин (две гимнастки) и мужчин (два гимнаста), а также мы выступим в программе смешанных пар, трио, групп и аэро-данс", - сказал Колев.

Главный тренер сборной отметил, что аэробная гимнастика активно развивается в Азербайджане.

"Я работаю в Азербайджане три с половиной года и могу сказать, что этот вид гимнастики развивается быстро. У нас есть очень хорошие спортсмены не только в сборной, но и дети, которые подают большие надежды - они будущее азербайджанской аэробной гимнастики. Организация Чемпионата Европы по аэробной гимнастике - замечательная, все довольны. Проведение соревнований на высоком уровне касается не только данного Чемпионата, но и всех мероприятий в сфере гимнастики, которые проводятся в Азербайджане", - подчеркнул Колев.

Отметим, что Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые пройдет в Баку 24-26 мая. На трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике примут участие более 400 спортсменов из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.