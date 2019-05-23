23 мая завершились открытые тренировки "Челси" и "Арсенала", которые сыграют в финале Лиги Европы в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, оба клуба полны энергии и мотивации.

"Челси" испытывает ажиотаж перед игрой, заявил тренер Маурисио Сарри. Итальянский специалист также сказал, что они ожидают захватывающую игру 29 мая.

"Каждый из нас должен был подготовиться к финалу в Баку на высоком уровне. "Арсенал" - сильная команда, как в Премьер-лиге, так и в Лиге Европы УЕФА. Я думаю, что мы тоже не отстаем от них. "Челси" в этом сезоне заслуживает выиграть этот титул. "Челси" уже пробился в Лигу чемпионов, а "Арсенал" должен выигрывать Лигу Европы для попадания в главный еврокубок, поэтому кто-то скажет, что у нас меньше мотивации, но зато "Арсенал" будет испытывать больше давления. Мы хотели пробиться в Лигу чемпионов через премьер-лигу и взять какой-нибудь трофей. Финал очень важен для нас. Мне кажется, "Челси" заслужил трофей в этом сезоне".

В "Челси" не сомневаются, что это их год. Но двух обладателей одного трофея быть не может.

Возможность выиграть трофей здорово мотивирует и нас, и "Арсенал". Если ты представляешь большой клуб, от давления никуда не деться. "Челси" - это гранд, и он испытывает давление. "Арсенал" - тоже гранд, и он тоже испытывает давление. У нас есть шанс завоевать этот титул, сказал защитник "Челси" Давид Луис.

Давид Луис также с рассказал о Петре Чехе бывшем одноклубнике, который сыграет против него в финале в Баку:

"Петр Чех - великолепный парень, отличный человек. Лучший футболист, с которым я когда-либо играл. Это фантастический профессионал, было здорово играть с ним в "Челси", отличные времена! За карьеру он выиграл два еврокубка. Желаю ему всего наилучшего в будущем, успехов в карьере и в жизни, потому что он этого заслуживает. Но только не в предстоящем матче"!.

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта:

Мы здорово начали сезон, лидировали в премьер-лиге, вышли в финал Кубка лиги и победили на выезде "Ливерпуль", став единственной командой, кто обыграл их на "Энфилде" в этом сезоне. Мы победили "Тоттенхэм", но в финале нам не повезло. Мы видели, как в Лиге Европы многим сильным клубам не удалось выйти в финал. И сейчас мне бы хотелось закончить сезон на убедительной ноте, завоевав трофей в Баку".

Нападающий "Челси" Виллиан:

"Мы должны сосредоточиться на финале. Победа прославит наш клуб. Мы должны постараться выиграть трофей. Этот сезон не был для меня лучшим в карьере, но в целом сложился нормально. Конечно, я могу играть намного лучше. Победа в финале в Баку стала бы очень приятным для всех нас".

Главный тренер "Арсенала" Унай Эмери:

"Выиграть титул очень сложно. Мы отлично поработали в этом турнире, наслаждались им, хотя матчи против "Наполи" и "Валенсии" были действительно сложными. "Челси" также показал великолепную концентрацию и мотивацию. Думаю, этот трофей очень важен для обеих команд.

Мы готовимся к этому матчу так же как тогда, когда была пауза на матчи национальных сборных. Мы задействовали в турнире 30 футболистов. С нами играет молодежь, которой нужно почувствовать уверенность и ритм, чтобы привыкнуть к нашему футболу и сыграть с лидерами. Этот турнир стал для них серьезным испытанием и большой возможностью. Теперь они занимаются с нами, чтобы стать сильнее и обрести опыт".

Капитан "Арсенала" Лоран Косьельни:

"Между нашим последним матчем в Премьер-лиге и финалом достаточно большой срок, поэтому надо оставаться собранными и усиленно тренироваться. У нас был товарищеский матч, а сейчас мы больше сосредоточены на физической форме, работаем над тактикой и планом на финал. Сейчас мы полностью сосредоточены на игре".