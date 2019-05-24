https://news.day.az/sport/1122841.html Вот что должны знать болельщики в день финала Лиги Европы в Баку - ВИДЕО
Вот что должны знать болельщики в день финала Лиги Европы в Баку - ВИДЕО
Опубликован информативный видеоролик в связи с финалом Лиги Европы в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, видео содержит полезную информацию для фанатов, отправляющихся на просмотр матча.
Отмечается, что в день финала болельщиков будут доставлять на стадион экспресс-автобусы.
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