Опубликован информативный видеоролик в связи с финалом Лиги Европы в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, видео содержит полезную информацию для фанатов, отправляющихся на просмотр матча.

Отмечается, что в день финала болельщиков будут доставлять на стадион экспресс-автобусы.