Украинская гимнастка Евгения Недзведська осталась не совсем довольной своим выступлением на Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в Баку. Об этом спортсменка сказала в пятницу Trend, передает Day.Az.

"Не совсем довольна своим выступлением, были некоторые ошибки в элементах. На Чемпионате я участвую в индивидуальной программе и в составе трио. Выступать в индивидуальной программе легче, потому что ты отвечаешь только за себя, а в составе трио, или группы, если кто-то один допустит ошибку, то проигрывает вся команда", - добавила гимнастка.

Гимнастка подчеркнула, что на Чемпионате Европы в Баку созданы все необходимые условия для подготовки к соревнованиям.

"Для нас созданы все условия, было время для тренировки и подготовки к соревнованиям. В Баку я приехала в первый раз, и мне очень понравилась ваша Арена гимнастики и сам город. Мы успели побывать на экскурсии в Старом городе (прим. Ичеришехер). Все очень красиво", - сказала Недзведська.

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике. Сегодня пройдут квалификационные соревнования юниоров в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди юниоров.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

Отметим, что в Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.