Среди участников проходящего в Баку 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике есть и представляющие Россию спортсмены армянского происхождения - брат и сестра Гарсеван и Духик Джаназяны, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Комментируя участие в ЧЕ, спортсмены армянского происхождения подчеркнули, что не встретили никакого давления в Баку.

Гарсеван Джаназян сказала, что в Баку все нормально и абсолютно безопасно: "Все очень хорошо, безопасно, нас все устраивает и никакого давления нет. Баку - прекрасный город, люди очень общительны и жизнерадостны".

Духик Джаназян добавил, что мероприятие организовано на высоком уровне: "Организация безупречная, прекрасные спортивный и тренировочный залы как с точки зрения условий для соревнований, так и безопасности. Здесь настоящая спортивная атмосфера. Местное население очень общительное, теплое, все стараются помочь, если обратиться с каким-то вопросом".

Отметим, что сегодня в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования юниоров в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди юниоров.

Во второй соревновательный день, 25 мая, пройдут квалификационные соревнования среди взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. Во второй день будут названы победители в командном зачете среди взрослых гимнастов.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие более 400 спортсменов из 22 стран мира. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ, а победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В заключительный день соревнований, 26 мая, пройдут финалы среди юниоров и взрослых гимнастов.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.