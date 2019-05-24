Легенда португальского футбола Луиш Фигу приедет в Баку на финальную игру УЕФА между командами "Арсенал" и "Челси".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом легендарный футболист сказал в своем видеообращении. "Дорогие друзья, через пять дней в Баку состоится большой финал. Я буду там. Не упустите эту возможность", - сказал Луиш Фигу.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Игра начнется в 23:00.