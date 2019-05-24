Безопасность в Азербайджане на высшем уровне. Об этом азербайджанским журналистам сказали в пятницу участники 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в Баку, представляющие Россию спортсмены армянского происхождения - брат и сестра Гарсеван и Духик Джаназяны, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Безопасность в Азербайджане обеспечена на высшем уровне, нас все устраивает. Люди все дружелюбные, если мы где-то теряемся - спрашиваем, и нам все помогают. Мы погуляли по Баку, здесь очень красиво и с погодой повезло. Условия для спортсменов в Национальной арене гимнастики в Баку - отличные", - сказал Гарсеван Джаназян.

Гимнаст рассказал, что его с сестрой выступление состоится во второй соревновательный день Чемпионата.

"Мы с сестрой выступаем в программе взрослых гимнастов, наши соревнования начинаются завтра с 12.00. С сестрой выступаем вместе в трио, у меня еще - программа аэро-данс в составе восьми человек и мужская группа. Надеюсь выступить достойно, защитить честь своей страны, своего флага", - сказал спортсмен.

"Завтра начинаются наши соревнования. Организация в Баку - на высшем уровне, все супер. Люди очень хорошие, дружелюбные, отзывчивые, помогают все. Мы были в Баку в 2015 году на I Европейских играх, и тогда все было великолепно, спортивная атмосфера была везде. Когда мы выступали в 2015 году в Баку, болельщики нас поддерживали. На Чемпионате для нас самое главное - достойно выступить, а там уже решение за судьями. Национальная арена гимнастики в Баку очень красивая. Тут все классно: и помост, и проживание, и питание. Очень вкусные фрукты, овощи, прекрасная погода. Попробовали также блюда национальной кухни. Конечно, мы соблюдаем режим, но иногда хочется вкусностей", - подчеркнула Духик Джаназян.

Касаясь вопроса в связи с игроком английского футбольного клуба "Арсенал" Генрихом Мхитаряном, который отказался приехать в Баку для участия в матче Лиги Европы, гимнасты подчеркнули, что политика должна быть отдельно, а спорт - отдельно.

"Люди бывают разные. Политика - отдельно, а спорт - отдельно, поэтому все зависит от каждого человека. Видите, мы здесь, мы приехали защищать честь страны", - сказал Гарсеван Джаназян.

"Я бы поддержала команду, спорт и команда - на первом месте", - добавила Духик Джаназян.

Гарсеван Джаназян также отметил, что, к сожалению, не сможет посмотреть футбольный матч в Баку.

"На самом деле жалко, мы улетаем 27-го мая, а игра начинается, если не ошибаюсь, 29-го, поэтому, к сожалению, мы на нее не попадем", - сказал он.

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике. Сегодня пройдут квалификационные соревнования юниоров в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди юниоров.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

Отметим, что в Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.