В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Состоялся парад флагов стран, участвующих в Чемпионате Европы по аэробной гимнастике. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Далее вниманию зрителей было представлено потрясающее гимнастическое шоу "Планета гимнастики". Вместе с гимнастами и хореографами сборных команд Азербайджана зрители отправились в увлекательное гимнастическое путешествие. Акробатические и гимнастические номера, зажигательное музыкальное сопровождение, запоминающиеся костюмы гимнастов, видеографика и световые эффекты произвели неизгладимое впечатление на зрительскую аудиторию.

Великолепный синтез нескольких видов гимнастики в одном представлении, выразительность и динамика движений спортсменов создали невероятное визуальное действо. Церемония открытия 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике превратилась в настоящий праздник для поклонников спорта.

Напомним, что в пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит первый день соревнований 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике. Сегодня пройдут квалификационные соревнования юниоров в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди юниоров.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

Отметим, что в Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.

Представляем читателям Day.Az фоторепортаж с церемонии открытия 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике.