В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в индивидуальной программе женщин среди юниоров, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал вышли российские спортсменки Дарья Тихонова (20.750 балла) и Анастасия Дмитриева (20.700 балла), представительница Венгрии Дора Акошеги (20.350 балла), итальянская гимнастка Сара Кутини (20.150 балла), представительница Украины Анастасия Курашвили (20.100 балла), спортсменка из Болгарии Борислава Иванова (20.050 балла), еще одна представительница Венгрии Илона Горгени (20.050 балла) и гимнастка из Португалии Ана Рита Гомес (20.000 балла).

Сегодня в рамках первого дня 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике проходят квалификации юниоров в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. По итогам первого соревновательного дня определятся победители в командном зачете среди юниоров.

Представители Азербайджана на Чемпионате Европы в первый день соревнований выступили в программе аэро-данс.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые пройдет в Баку 24-26 мая. На трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.