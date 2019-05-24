В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике среди юниоров, выступающих в составе смешанных пар, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал Чемпионата вышли две смешанные пары из Румынии (19.600 балла и 19.550 балла), пара из Португалии (19.500 балла), Италии (19.500 балла), две пары из России (19.500 балла и 19.450 балла), пара, представляющая Украину (19.400 балла) и пара из Испании (18.750 балла).

Сегодня в рамках первого дня в 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике проходят квалификации юниоров в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. По итогам первого соревновательного дня определятся победители в командном зачете среди юниоров.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые пройдет в Баку 24-26 мая. На трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых). Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.