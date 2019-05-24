В Национальной арене гимнастики в Баку со всех сторон исходит положительная энергия. Об этом в пятницу сказал Trend российский гимнаст Антон Колобов, передает Day.Az.

Напомним, что Колобов показал лучший результат среди юниоров, выступивших в индивидуальной программе среди мужчин, и вышел в финал соревнований.

"Остался доволен своим выступлением: все, что планировал, получилось. Ошибки, конечно, были, но думаю, что я их исправлю. На Чемпионате Европы в Баку для нас были созданы необходимые условия для благоприятной подготовки к соревнованиям", - сказал спортсмен.

Российский гимнаст также отметил, что зал Национальной арены гимнастики в Баку большой и красивый.

"В Баку все здорово и удобно, зал красивый, большой и со всех сторон исходит положительная энергия. Поддержка публики создает замечательную атмосферу", - добавил он.

В пятницу в Национальной арене гимнастики в Баку прошел первый день соревнований 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

Отметим, что в Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.