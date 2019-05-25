Звезде итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду будет вручена повестка в суд на слушания по делу об изнасиловании. Скрывавшего свой домашний адрес в Турине футболиста выследили адвокаты обвиняющей его модели Кэтрин Майорги, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

24 мая стало известно, что адвокаты американки Кэтрин Майорги, обвинившей прошлой осенью пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду в изнасиловании, случившемся в 2009 году в Нью-Йорке, обнаружили дом футболиста.

Юристы, занимающиеся представлением интересов бывшей модели, начали искать адрес нападающего в Турине еще в октябре 2018 года, однако не смогли обнаружить в публичном доступе данных о расположении жилища суперзвезды футбола.

Теперь же, как сообщил Mirror, адвокатам Майорги удалось выследить дом Роналду, и тому наконец может быть доставлена повестка в суд по делу об изнасиловании.

Напомним, в сентябре 2018 года Кэтрин Майорга впервые выступила публично, заявив, что Криштиану Роналду изнасиловал ее в 2009 году во время поездки в ночной клуб в Лас-Вегасе.

По словам пострадавшей, Роналду изнасиловал ее, при этом несколько раз спрашивал, больно ли ей.

Впервые журналистское расследование по этой теме было опубликовано немецким Der Spiegel в апреле 2018 года, но тогда имя 34-летней американки не называлось. По версии журналистов, Роналду приехал в Лас-Вегас отдыхать вместе с семьей, а с пострадавшей познакомился в отеле.

Кроме того, сообщалось, что португалец посредством своих адвокатов заставил девушку подписать соглашение о неразглашении информации и заплатил ей $375 тыс. за молчание и лишение права предъявить ему обвинения.

Издание опубликовало часть переписки португальца с его юристом, из которой следует, что изначально сторона Майорги в 2009 году запросила 660 тыс. евро компенсации, но в итоге сумму удалось сбить больше чем в два раза - до 260 тыс. евро, не считая расходов футболиста на услуги посредников и юриста.

Криштиану Роналду сразу после выхода публикации в свет в лаконичном комментарии назвал эту информацию "частью журналистской фантастики".

Сам футболист и его окружение категорически отрицают все обвинения, однако в прессе оперативно всплыли фотографии, на которых видно, что форвард и работавшая на тот момент моделью девушка действительно как минимум проводили вечер вместе в то время в Лас-Вегасе.

В январе полиция Лас-Вегаса приступила к расследованию дела, в результате которого суд выдал ордер на забор образца ДНК у форварда "Ювентуса", однако вручить его и повестку никак не удавалось, так как Криштиану с тех пор не посещал США, а его домашний адрес в Италии был неизвестен.

Несмотря на отсутствие на данный момент обвинений, выдвинутых в адрес Роналду правоохранительными органами США, вся история уже негативно повлияла на имидж спортсмена и даже на планы его клуба.

Так, компания EA Sports, выпускающая самую популярную футбольную видеоигру для различных платформ, лицом которой официально является именно Криштиану, убрала его с постеров и заглавных экранов, разместив вместо него трио Неймар - Антуан Гризманн - Эден Азар.

"Ювентус" же, недавно оформивший восьмой подряд чемпионский титул в Италии, лишился приглашения на традиционный предсезонный турнир в США - Международный кубок чемпионов, который пройдет летом этого года с участием ведущих команд мира.

Связано это именно с расследованием в отношении 34-летнего португальского нападающего и во избежание имиджевых потерь соревнования.

Напомним, что Криштиану Роналду является на протяжении уже многих лет одной из двух главных звезд мирового футбола вместе с Лионелем Месси из испанской "Барселоны", с которым они выиграли по пять "Золотых мячей", не давая никому другому подобраться к главной индивидуальной награде вида спорта на протяжении десяти лет, пока в прошлом году трофей не достался хорватскому полузащитнику "Реала" Луке Модричу.

Криштиану прошлым летом перебрался из того же "Реала", с которым выиграл три подряд Лиги чемпионов, а всего четырежды первенствовал в главном еврокубковом турнире и дважды в чемпионате Испании, в туринский "Ювентус" за €109 млн, с ходу став лидером и ключевым игроком "старой синьоры".