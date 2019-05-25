В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

За ходом соревнований наблюдают многочисленные болельщики из разных стран мира.

Наряду с зрелищными выступлениями гимнастов, публике массу положительных эмоций дарит маскот Чемпионата Европы - обезьянка по имени Луиджи. Ее появление в зрительном зале и на подиуме вызывает улыбки, радость и восторг как у публики, так и спортсменов.

Отметим, что образ обезьянки Луиджи воплотили два профессиональных актера - Скотт Хесингтон (Scott Hesington) и Бэрри Андерсон (Barry Anderson).

Сегодня в Национальной арене гимнастики проходят квалификационные соревнования взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди взрослых гимнастов.

Представители Азербайджана - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева выступят сегодня во всех шести программах.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Напомним, что 24 мая в рамках Чемпионата прошли квалификационные соревнования среди юниоров. Юниорская команда Азербайджана в составе Айсель Асланзаде, Хадиджи Гулиевой, Лалы Гулиевой, Фатимы Гурбановой, Эмилии Махмудовой, Элеоноры Юсифовой вышла в финал Чемпионата Европы в программе аэро-данс.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов.