Заявление футболиста армянского происхождения "Арсенала" Генриха Мхитаряна о том, что он не поедет на финал Лиги Европы в Баку, привело к обсуждениям его решения в соцсетях в Армении, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Eurasianet, передает Day.Az.

"Полузащитник "Арсенала" Мхитарян 21 мая объявил, что решил пропустить финал Лиги Европы с "Челси", который состоится в Баку 29 мая. Хотя Мхитарян не объяснил свое решение, он, как сообщается, был обеспокоен вопросом своей безопасности. Это привлекло внимание всего мира к армяно-азербайджанскому конфликту, а также стало горячей темой обсуждений в Facebook в Армении. И многие известные личности не согласились с решением игрока", - говорится в сообщении.

"Критика в адрес Азербайджана и УЕФА непостижима. Они предоставили все гарантии безопасности. Мхитарян сам принял решение не ехать", - написал пресс-секретарь Федерации бокса Армении Ерванд Акопян на своей странице в Facebook.

Один из комментаторов под постом назвал Мхитаряна "трусом" и напомнил об армянских борцах, которые отправлялись в Баку на турниры, в том числе чемпионаты мира по борьбе в 2007 году и Европейские игры в 2015 году, говорится в материале.

"Мхитарян - всемирно известный игрок "Арсенала", и у него больше гарантий на безопасность", - сказал Eurasianet Аракс Марутян, преподаватель Армянского государственного института физической культуры.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси"

Игра начнется в 23:00 по местному времени.