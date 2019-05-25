https://news.day.az/sport/1123295.html "Арсенал" летит в Баку - ФОТО
"Арсенал" летит в Баку - ФОТО
Сегодня команда "Арсенала" приезжает в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, официальный сайт клуба разместил фото игроков, которые летят в Баку.
Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".
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