Сегодня команда "Арсенала" приезжает в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, официальный сайт клуба разместил фото игроков, которые летят в Баку.

Напомним, что 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".