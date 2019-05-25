Мне очень нравится выступать в Национальной арене гимнастики в Баку. Об этом в субботу сказала Trend белорусская спортсменка, участница Чемпионата Европы по аэробной гимнастике Дарья Хоронеко, передает Day.Az.

"Могу сказать, что соревнования проходят грандиозно. Зал прекрасный, освещение необычное. Азербайджанские болельщики поддерживают, это чувствовалось, и это очень приятно", - сказала она.

Спортсменка рассказала, что успела совершить прогулку по городу и ознакомиться с достопримечательностями столицы Азербайджана.

"Были в Старом городе [Ичеришехер], мне там понравилось. Баку - красивый город, здесь есть море, старинная и современная архитектура - это впечатляет", - добавила она.

Дарье Хоронеко еще предстоит выступить сегодня в соревнованиях в составе группы.

"В индивидуальной программе выступать сложнее - ты выходишь один, а в группе ощущаешь поддержку. И упражнения сложнее, потому что в индивидуальной программе ты ни под кого не подстраиваешься в элементах и работаешь на максимуме", - сказала Хоронеко.

Сегодня в рамках Чемпионата Европы по аэробной гимнастике проходят квалификационные соревнования взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди взрослых гимнастов.

На сегодняшних соревнованиях представители Азербайджана Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева выступят во всех шести программах.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых). Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Напомним, что 24 мая в рамках Чемпионата прошли квалификационные соревнования среди юниоров. Юниорская команда Азербайджана в составе - Айсель Асланзаде, Хадиджи Гулиевой, Лалы Гулиевой, Фатимы Гурбановой, Эмилии Махмудовой, Элеоноры Юсифовой, вышли в финал Чемпионата Европы в программе аэро-данс.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов.