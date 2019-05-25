В субботу, 25 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике.

Сегодня в рамках Чемпионата Европы по аэробной гимнастике проходят квалификационные соревнования взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс. В этот же день определятся победители в командном зачете среди взрослых гимнастов.

На сегодняшних соревнованиях представители Азербайджана Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева выступают во всех шести программах.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых). Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Напомним, что 24 мая в рамках Чемпионата прошли квалификационные соревнования среди юниоров. Юниорская команда Азербайджана в составе Айсель Асланзаде, Хадиджи Гулиевой, Лалы Гулиевой, Фатимы Гурбановой, Эмилии Махмудовой, Элеоноры Юсифовой, вышли в финал Чемпионата Европы в программе аэро-данс.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям лучшие моменты второго дня соревнований Чемпионата Европы по аэробной гимнастике.