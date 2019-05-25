В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике среди взрослых спортсменов, выступающих в составе групп, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Групповая команда Азербайджана в составе Балаханым Ахмедовой, Владимира Долматова, Нармины Гусейновой, Имрана Имранова, Медины Мустафаевой прошла в финал с результатом 19.555 балла.

В финал вышли групповые команды Болгарии (22.066 балла), России (22.000 балла), Румынии (21.983 балла), Италии (21.961 балла), Венгрии (21.438 балла), Испании (20.472 балла), Великобритания (19.172 балла).

Сегодня в рамках Чемпионата Европы по аэробной гимнастике прошли квалификационные соревнования взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах трио, смешанных пар, групп, а также в программе аэро-данс.

На сегодняшних соревнованиях представители Азербайджана - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева выступили во всех шести программах.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В трехдневном Чемпионате взрослые гимнасты и юниоры выступят в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых). Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. А победители в командном зачете определятся по пяти лучшим выступлениям.

В Чемпионате Европы по аэробной гимнастике принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Напомним, что 24 мая в рамках Чемпионата прошли квалификационные соревнования среди юниоров. Юниорская команда Азербайджана в составе - Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова, вышли в финал Чемпионата Европы в программе аэро-данс.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов.