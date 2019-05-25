Английский "Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за французского полузащитника мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает британский Independent.

"Юнайтед" начал переговоры со стороной футболиста, на которого также претендует и испанская "Барселона". Отмечается, что манкунианцы намерены воспользоваться тем, что возможным переходом Гризманна недовольны игроки "Барселоны".

16 мая сообщалось, что "Барселона" готова платить 28-летнему французу 17 миллионов евро в год. Потенциальный трансфер оценивается в 120 миллионов евро. Также в своих рядах Гризманна хочет видеть и "Пари Сен-Жермен".

Гризманн перешел в "Атлетико" в 2014 году из "Реала Сосьедад". В составе мадридцев он стал победителем Лиги Европы. Также француз - чемпион мира и вице-чемпион Европы.