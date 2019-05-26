https://news.day.az/sport/1123365.html «Бавария» разгромила «Лейпциг» и завоевала Кубок Германии
«Бавария» разгромила «Лейпциг» и завоевала Кубок Германии
Мюнхенская "Бавария" нанесла разгромное поражение "Лейпцигу" и завоевала Кубок Германии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Финальная встреча, прошедшая в Оберхаузене, завершилась со счетом 3:0 в пользу мюнхенцев. В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски, также отличился Кингсли Коман.
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