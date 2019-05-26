Баку - современный и фантастический город. Азербайджан принимает крупное мероприятие, за которым будут следить по всему миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал бывший вратарь сборной Италии Франческо Тольдо, который присоединился к фестивалю болельщиков в связи с финалом Лиги Европы на Приморском бульваре.

Ф.Тольдо высоко оценил шансы "Челси", который возглавляет итальянец Маурицио Саррини, на победу: "Состоится английский финал Лиги Европы. Надеюсь, что одна из итальянских команд примет участие в финале в следующем сезоне. Я думаю, что с приходом итальянского главного тренера "Челси" стал сильнее. Сложно сказать кто победит. Я надеюсь, что Челси одержит победу в финале".

По словам Тольдо, у азербайджанского футбола, который отстает от европейского, но всегда находится в развитии, есть потенциал для выхода в континентальные чемпионаты: "Вот почему ваш футбол должен продолжать развиваться".

Напомним, финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе, встреча начнется в 23:00.