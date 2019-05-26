В Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" состоялся финальный матч Кубка Испании "Барселона" - "Валенсия". Победу со счётом 2:1 одержали "летучие мыши", передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Автором первого мяча стал нападающий "Валенсии" Кевин Гамейро, отличившийся на 21-й минуте после передачи защитника Хосе Луиса Гайи. До свистка на перерыв преимущество команды Марселино Гарсии Тораля увеличил форвард Родриго, голевой пас отдал хавбек Карлос Солер. На 73-й минуте нападающий "Барселоны" Лионель Месси отыграл один мяч.

"Валенсия" завоевала Кубок Испании в 8-й раз в истории. В предыдущий раз "летучие мыши" стали победителями турнира в 2008 году. Лидером по количеству титулов остаётся "Барселона" (30), второе место занимает "Атлетик" из Бильбао (23), третье - мадридский "Реал" (19).