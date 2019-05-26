В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку российская гимнастка Анастасия Дмитриева с результатом 20.700 балла завоевала золото 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в индивидуальной программе женщин среди юниоров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На втором месте - российская спортсменка Дарья Тихонова (20.550 балла), бронза - у представительницы Украины Анастасии Курашвили (20.550 балла).

Сегодня в Национальной арене гимнастики проходят финалы среди юниоров и взрослых гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ (только для взрослых).

Азербайджан в финалах представляет юниорская команда в программе аэро-данс, а взрослые гимнасты выступят в программе аэро-данс и составе групп.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.