Французский полузащитник Матье Вальбуэна объявил об уходе из "Фенербахче", за который он выступал два сезона. Контракт 34-летнего футболиста истек, и он стал свободным агентом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вальбуэна обратился к болельщикам "Фенербахче" на своей странице в социальной сети. Он поблагодарил их за поддержку, назвав время, проведенное в Стамбуле, незабываемым. В 51 матче за турецкий клуб француз забил 10 мячей и сделал 16 голевых передач.