https://news.day.az/sport/1123435.html Арсена Венгера приглашают в Японию
Арсена Венгера приглашают в Японию
Бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может возобновить практику в Японии. 69-летнего француза приглашают в клуб J-лиги "Виссел Кобе", передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Японцы готовы платить Венгеру 4 миллиона евро в год. Клуб, в котором играют Андрес Иньеста, Давид Вилья и Лукас Подольски, занимает 16 место в лиге. Руководство рассчитывает, что Венгер сможет исправить ситуацию.
У Арсена Венгера есть опыт работы в Японии. В середине 90-х он тренировал клуб "Нагоя Грампус Эйт", из которого и был приглашен в "Арсенал".
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