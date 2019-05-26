Испания начала подготовительные работы перед началом реконструкции домашнего стадиона "Реала", передает "Советский спорт".

"Сантьяго Бернабеу", так называется стадион клуба, находится в Мадриде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Торговый центр "Ла Эскина-де-Бернабеу", расположенный возле арены, уже обнесли забором.

По информации Marca, ождидается, что здание снесут в ближайшее время.

Реконструкцию планируют завершить к 2022 году.

Итоговым результатом станет раздвижная крыша стадиона. Также в "Бернабеу" появится система иллюминации и новая трибуна, чтобы увеличить вместимость арены.