https://news.day.az/sport/1123460.html В Мадриде начались работы по реконструкции стадиона «Реала»
В Мадриде начались работы по реконструкции стадиона «Реала»
Испания начала подготовительные работы перед началом реконструкции домашнего стадиона "Реала", передает "Советский спорт".
"Сантьяго Бернабеу", так называется стадион клуба, находится в Мадриде, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Торговый центр "Ла Эскина-де-Бернабеу", расположенный возле арены, уже обнесли забором.
По информации Marca, ождидается, что здание снесут в ближайшее время.
Реконструкцию планируют завершить к 2022 году.
Итоговым результатом станет раздвижная крыша стадиона. Также в "Бернабеу" появится система иллюминации и новая трибуна, чтобы увеличить вместимость арены.
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