Бывший главный тренер "Монако" Тьерри Анри является одним из претендентов на пост наставника испанского клуба "Бетис". Руководство севильского клуба ведет поиски нового главного тренера после того, как в отставку ушел Кике Сетьен, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Изначально боссы "Бетиса" планировали пригласить на вакантный тренерский мостик Рафаэля Бенитеса, который на данный момент трудится в английском "Ньюкасле". Однако, как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Mirror, тот отказался от работы в клубе из Севильи. Специалист имеет более выгодные предложения.

После отказа Бенитеса внимание руководства "Бетиса" переключилось на француза Тьерри Анри, последним местом которого был французский "Монако". С ним готовы вступить в переговоры о совместном сотрудничестве.

В минувшем сезоне "Бетис" завершил свои выступления на десятой строчке турнирной таблицы Примеры. В заключительном туре севильцы на выезде обыграли мадридский "Реал" (2:0).