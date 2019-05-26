В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку определились победители 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике в индивидуальной программе мужчин среди взрослых гимнастов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Первое место занял Роман Семенов (Россия, 22.150 балла), на втором месте - Тимур Кулаев (Россия, 21.650 балла), третьем месте - Антонио Папазов (Болгария, 21.300 балла).

Сегодня в Национальной арене гимнастики проходят финальные соревнования 11-го Чемпионата Европы по аэробной гимнастике. В первой половине дня были определены победители среди юниоров.

Взрослые гимнасты выступают в индивидуальной программе среди женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программе аэро-данс и аэро-степ.

Среди взрослых гимнастов команда Азербайджана выступит в программе аэро-данс и составе групп.

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.