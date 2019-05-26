Команда Азербайджана завоевала золотую медаль на 11-м Чемпионате Европы по аэробной гимнастике в программе аэро-данс среди взрослых гимнастов, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Результат команды Азербайджана составил 17.800 балла.

Команда Азербайджана в программе аэро-данс выступила в составе Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедовой, Нармины Гусейновой, Нигяр Ибрагимбейли, Имрана Имранова, Акифа Кяримли, Эльчина Мамедова, Медины Мустафаевой.

На втором месте - представители России (17.750 балла), на третьем - гимнасты из Румынии (17.400 балла).

Чемпионат Европы по аэробной гимнастике впервые проходит в Баку 24-26 мая. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 22 стран мира.

Азербайджан на Чемпионате Европы представляют 17 гимнастов - Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов, Медина Мустафаева, Айсель Асланзаде, Хадиджа Гулиева, Лала Гулиева, Фатима Гурбанова, Эмилия Махмудова, Элеонора Юсифова.